"Nel 2021 apprezzavi il mio lavoro", Leccese pubblica frasi di Romito. La risposta: "Vito, ora serve discontinuità"

"Tra i tantissimi messaggi di affetto ricevuti in questi anni ce n’è uno particolare: un attestato di stima tanto inatteso quanto apprezzato, proveniente da Fabio Romito". Lo scrive ironicamente il candidato sindaco di centrosinistra Vito Leccese che riporta, con un post sulla sua pagina instagram, una dichiarazioni del candidato di centrodestra dell'11 agosto 2021.

In quell'occasione, si legge nel post, Romito dichiarò al 'Quotidiano di Puglia': "Cosa ruberei ad Antonio Decaro? La sua esperienza di amministratore, la sua dote di grande mediatore e ovviamente...Vito Leccese".

"Un messaggio che dimostra che i toni aspri che il candidato di Salvini sta usando in questi giorni contro di me sono provocati soltanto dall’ansia di recuperare consensi dopo il modesto risultato del primo turno - scrive Leccese sui suoi social - Sono contento della sua ammirazione e prometto che, da sindaco, non lo deluderò".

Non si è fatta attendere la risposta di Romito che ha scritto in un commento al post di Leccese: "Confermo Vito! Sei stato un buon Capo di Gabinetto! Ora però serve un po' di discontinuità".