Comunali 2024 a Bari, domani il sorteggio degli scrutatori: il 50% sarà estratto tra disoccupati e categorie protette

Mercoledì 15 maggio, alle 16, nei locali dell’ufficio elettorale in largo Fraccacreta 1 (angolo corso Vittorio Veneto 2), la Commissione elettorale del Comune di Bari procederà alla nomina degli scrutatori di seggio elettorale per le elezioni amministrative ed europee dell’8 e del 9 giugno e l’eventuale turno di ballottaggio delle elezioni amministrative dei giorni 23 e 24 giugno.

La Commissione elettorale del Comune di Bari è composta dal presidente Eugenio Di Sciascio, assessore delegato dal sindaco, dai componenti effettivi, consiglieri comunali Pierluigi Introna, Alessandro Visconti e Giuseppe Monaco, e dai componenti supplenti, consiglieri comunali Giuseppe Cascella, Pasquale Magrone e Antonio Ciaula.

La nomina si svolgerà in seduta pubblica tramite estrazione e avverrà attraverso il calcolo di un algoritmo elaborato dalla software house del Comune di Bari. Sulla base di quanto deliberato dalla Commissione Elettorale comunale, e in considerazione del numero di scrutatori previsti nella composizione dell’ufficio elettorale di sezione ordinaria (pari a quattro), le modalità di sorteggio sono le seguenti:

Fino al 50% degli scrutatori sarà estratto tra gli iscritti all'Albo degli scrutatori del Comune di Bari che entro l’8 maggio hanno inviato, nel rispetto delle modalità richieste, la propria disponibilità a ricoprire il ruolo, dichiarando di essere nella condizione di iscritti al Centro per l’Impiego di Bari (perché disoccupati o inoccupati) e/o all’Ufficio per il Collocamento Mirato di Bari (perché appartenenti alle “categorie protette”);

La restante parte degli scrutatori sarà estratta tra gli iscritti solo all'Albo degli scrutatori del Comune di Bari, indipendentemente dall’invio della disponibilità di cui al punto precedente.

Inoltre, saranno esclusi dal sorteggio gli iscritti all’Albo degli scrutatori del Comune di Bari che alla data della consultazione abbiano compiuto il 65° anno di età, saranno inclusi, quindi, gli iscritti all’albo degli scrutatori nati dal 10 giugno 1959, incluso, in poi. Nel sorteggio, infine, sarà garantito il rispetto della parità di genere, ovvero un numero uguale di componenti di sesso femminile e maschile per ogni ufficio di sezione e rispettato il “criterio di distanza”, cioè quello secondo cui i componenti di ogni ufficio di sezione sono sorteggiati nella rispettiva “ex Circoscrizione” di appartenenza, nei limiti del numero delle nomine da effettuare per ogni seggio elettorale.