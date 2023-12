Prosegue lo stallo nel centrosinistra sul candidato sindaco di Bari: nuovo vertice interlocutorio tra i partiti

Un ennesimo tavolo interlocutorio nel Centrosinistra barese per trovare un candidato sindaco alle Elezioni comunali di Bari 2024: è il non-risultato raggiunto dopo il vertice di questo pomeriggio tra numerosi partiti della coalizione, tra cui Pd, M5S, Con, Sinistra Italiana, Azione, Europa Verde, Popolari, Psi e Socialdemocratici.

In una nota congiunta, si specifica che "tutti i presenti" all'incontro "hanno condiviso la necessità di tenere unita la coalizione progressista. Per fare ciò ci riaggiorneremo nei prossimi giorni, ma riteniamo allo stesso tempo fondamentale e urgente la riconvocazione del tavolo cittadino, così da fare sintesi sui temi e redigere il manifesto programmatico per la città di Bari. Sì è convenuto inoltre di ricercare e valorizzare le competenze e professionalità, includendo tutte le sensibilità politiche sinora emerse al fine di mantenere l’unità, per attuare insieme il programma e guidare la coalizione unitariamente nell’interesse della città". Al tavolo odierno non hanno preso parte i movimenti e le associazioni che sostengono, invece, la figura di Michele Laforgia come possibile candidato del Centrosinistra alle Amministrative di Bari 2024.