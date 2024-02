Ipotesi terzo mandato sindaci, dal Pd un gruppo di lavoro. Decaro: "Apprezzo impegno di Elly Schlein"

Il Pd apre a una discussione interna per decidere se appoggiare la possibilità di estendere a tre i mandati dei sindaci abolendo l'attuale tetto di 2. Lo riporta l'Adn Kronos. La proposta avanzata dalla segretaria Elly Schlein, dopo una serie di contatti a tutto campo in questi giorni, è stata quella di aprire la discussione nel partito, istituire un gruppo di lavoro con membri della segreteria, parlamentari e sindaci per elaborare una soluzione.

I tempi del gruppo di lavoro Pd sono stati legati all'agenda parlamentare: il tavolo si riunirà da qui a giovedì, quando al Senato dovrebbe essere messo ai voti l'emendamento della Lega per il terzo mandato. Non è ancora certo, però, che si arrivi al voto: nel centrodestra, infatti, si vuole evitare lo scontro totale con un voto che potrebbe essere divisivo

"La maggioranza - ha detto Elly Schlein in Direzione Pd - ha deciso di inserire delle forzature in un decreto sulla data delle elezioni, sono spaccati in maniera evidente. Sappiamo che anche al nostro interno ci sono sensibilità diverse ma noi siamo abituati a discutere nell'auspicio che affronteremo insieme questo punto sapendo che gli amministratori locali sono la linfa della nostra comunità".

Di qui la proposta di istituire un gruppo di lavoro: "Abbiamo avanzato - dice - Davide Baruffi, responsabile Enti Locali e vicino a Stefano Bonaccini, la disponibilità ad un confronto di merito non schiacciato sul tema dei mandati, ma che preveda un sistema di pesi e contrappesi, rafforzando la funzione delle assemblee elettive, altrimenti si procede in modo scomposto".

Sul tema è intervenuto il sindaco di Bari e presidente Anci Antonio Decaro: "Credo di poter condividere la relazione della segretaria - ha detto -. Ho apprezzato l'impegno da parte della Segreteria di individuare una struttura che già nelle prossime ore, possa trattare il tema del terzo mandato". Ma sul terzo mandato, si riferisce all'Adnkronos, Decaro insiste, ribadendo che "non è una battaglia di potere. Sono donne e uomini che all'interno dello loro città hanno fatto bene il lavoro e quindi credo che gli amministratori meritano un momento di confronto pubblico e ringrazio la segretaria per l'mpegno sul gruppo di lavoro. Rischiamo di non far votare il sindaco dopo due mandati come se avessimo paura e il Pd non ha paura dei cittadini. Se c'è uno spazio politico per intervenire ora, questo spiraglio non lo dobbiamo chiudere noi".