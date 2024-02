Sfuma il Decaro tris a Bari: la Lega ritira in Senato l'emendamento per il terzo mandato dei sindaci

Non ci sarà un terzo mandato consecutivo di Antonio Decaro da sindaco di Bari. In Senato, questa mattina, la Lega ha ritirato l'emendamento al decreto elezioni che proponeva di superare l'attuale limite di due consiliature per i primi cittadini dei comuni oltre i 15mila abitanti. Lo riporta l'Agenzia Dire.

La proposta aveva parere contrario del Governo (espresso dal relatore Alberto Balbonin di Fratelli d'Italia) e allo stesso tempo aveva generato divisioni, oltre che nella Maggioranza, anche nelle opposizioni di centrosinistra. Resta in piedi, per ora, l'emendamento per il terzo mandato sui presidenti delle Regioni.