Rilascio, duplicato e rinnovo della tessera elettorale: aperture straordinarie di uffici e delegazioni comunali

La ripartizione Servizi Demografici, Elettorali e Statistici del Comune di Bari ha reso noti gli orari di apertura straordinaria per il rilascio del duplicato della tessera elettorale o per il rinnovo della stessa: venerdì 21 giugno 2024: dalle ore 9.00 alle 18.00, sabato 22 giugno 2024: dalle ore 9.00 alle 18.00; domenica 23 giugno 2024: dalle ore 7.00 alle 23.00; lunedì 24 giugno 2024: dalle ore 7.00 alle 15.00

Le sedi interessate sono: Ufficio elettorale (corso Vittorio Veneto 4); Delegazione Carrassi - San Pasquale (via Luigi Pinto 3); Delegazione Carbonara - Ceglie - Loseto (via Geremia d'Erasmo 3); Delegazione San Paolo (via Vincenzo Ricchioni 1); Delegazione Santo Spirito (via Fiume 8); Delegazione Japigia (via Paolo Aquilino 1); Delegazione Torre a Mare (via Monte Sei Busi 2; Delegazione Palese (Municipio 5, viale Gino Priolo 11).

I cittadini che hanno ricevuto l'invito a ritirare la tessera elettorale dovranno recarsi presso l’ufficio elettorale in corso Vittorio Veneto n. 4.