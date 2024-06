Valeria Amoruso debutta in Consiglio comunale, top di preferenze con Romito sindaco: "Focus su welfare e famiglie"

Oltre 900 voti (917 per l'esattezza) che le hanno consentito di aprire le porte del Consiglio comunale di Bari dove siederà per la prima volta: Valeria Amoruso, 35 anni, è stata la più votata della lista Romito Sindaco, la civica giunta seconda tra le compagini a supporto di Fabio Romito, pronto al ballottaggio con Vito Leccese domenica e lunedì prossimi.

Per Amoruso, mamma e attiva nella gestione amministrativa ed eventi di un'azienda, sarà debutto in aula Dalfino dopo un rally elettorale breve e allo stesso tempo concentrato. La lista Romito Sindaco ha portato, oltre ad Amoruso, anche Carlo Patruno in Comune e due consiglieri per i Municipi 1 e 3: "La campagna è stata intensa, dato che si è svolta - dice Amoruso a BariToday - di un tempo abbastanza ristretto. Di fatto abbiamo saputo solo a 1 mese dal voto che ci sarebbero state le elezioni. Abbiamo avuto a che fare con tanta gente rimasta inascoltata negli anni e speriamo di essere la loro voce."

"Non è la mia prima campagna elettorale - racconta Amoruso - ma è la prima volta che siederò in Consiglio. Mi auguro in aula di portare la voce di molti. Oltre a sostenere le famiglie vorrei comunque rappresentare tanti baresi, come quelli che abbiamo sentito nei mercati o che lamentavano lo scarso decoro urbano. La città è impraticabile specie nelle periferie che sono state totalmente abbandonate".

La neo consigliera comunale non si attende particolari sorprese quando varcherà la soglia di Palazzo di Città: "Mi auguro - rivela - di trovare un ambiente sereno, Che sia opposizione o maggioranza per noi, dovremo lavorare per la città e insieme a tutti. Mi auguro di non trovare troppi muri davanti. Da mamma mi piacerebbe occuparmi delle commissioni Welfare e pari opportunità per tematiche riguardanti famiglie e bambini".

Nel frattempo, però, mancano poche ore al ballottaggio: "Siamo pronti a combattere - afferma -. Concordo, ad esempio, su tante idee con il candidato sindaco, persona preparata, giovane e fresca. Decoro urbano, sicurezza della città. Romito è anche uno dei primi candidati sindaci che propone di non ricandidarsi qualora non dovesse portare a termine i suoi obiettivi".