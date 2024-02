La sfida delle Comunali a Bari, Vendola: "Centrosinistra vincente quando è uscito da giochi di palazzo"

Dall'esperienza del passato al futuro, con lo sguardo rivolto alle Amministrative di giugno. Un tema, quello delle sfide che attendono il centrosinistra, che ha attraversato tutto l'intervento di Nichi Vendola, oggi a Bari per il congresso regionale di Sinistra Italiana.

"Per far cominciare la primavera, quella del Comune di Bari innanzitutto - ha detto Vendola ricordando il passato e il percorso della 'primavera pugliese' - dovemmo sconfiggere, prima che la destra, le nomenclature della sinistra". "Noi dovemmo sconfiggere - ha aggiunto - la coazione al naufragio degli strateghi della tattica e vincemmo perché facemmo irrompere un elemento imprevedibile, in quel caso Michele Emiliano". "Facemmo cose da matti - ha ricordato - per superare lo sbigottimento del gruppo dirigente del Pd".

"Il centrosinistra - ha chiarito ancora il presidente nazionale di Sinistra Italiana - è stato vincente quando è uscito dei giochi di palazzo e ha fatto una vera lotta politica. Così abbiamo costruito vent'anni di cambiamento reale. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto in Puglia e a Bari, abbiamo cambiato il volto della Regione e della città".

Al congresso hanno partecipato anche, tra gli altri, il primo cittadino uscente Antonio Decaro e l'avvocato Michele Laforgia, candidato sindaco sostenuto da partiti e movimenti della Convenzione per Bari (tra cui Sinistra italiana), ma non dal Pd che invece ha avanzato di recente il nome di Vito Leccese come candidato unitario su cui far convergere tutte le forze del centrosinistra.