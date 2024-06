La Bari del futuro, le interviste ai 5 candidati sindaci: a colloquio con Vito Leccese

A pochi giorni dal voto BariToday intervista i candidati sindaci che l'8 e il 9 giugno si sfideranno nella consultazione per eleggere il nuovo sindaco di Bari per il quinquennio 2024-2029. Al centro del colloquio i principali temi da affrontare per governare la città

Vito Leccese, 61 anni, capo di gabinetto del sindaco Antonio Decaro, è supportato dalle liste Partito Democratico, Progetto Bari, Europa Verde, Leccese Sindaco, Decaro per Bari, Con Leccese Sindaco e Noi Popolari

Che campagna elettorale è stata per lei?

Una campagna entusiasmante seppur stancante sul piano fisico. Non ero più abituato a farle perchè l'ultima risaliva al 2001. E' stato comunque esaltante incontrare tanta gente, costruire il programma di governo della coalizione attraverso i tanti incontri e momenti chiamati 'Germogli' in cui abbiamo ascoltato associazioni, organizzazioni e singoli cittadini. Presso il comitato abbiamo raccolto i sogni di chi voleva partecipare a realizzare il programma.

Parliamo dei programmi: cominciamo dalle sue idee su ambiente e verde pubblico

Sono core business del governo della città per i prossimi 5-10 anni. La sfida che voglio lanciare è quella di fare di Bari un capoluogo guida tra quelli grandi del Sud nella sperimentazione di politiche di sostenibilità ambientale. Nel programma di governo tra le priorità c'è non solo il potenziamento di interventi di mobilità sostenibile per ridurre la co2 equivalente, ma anche produrre ossigeno attraverso la forestazione urbana. Pianteremo 100mila alberi e punto a raddoppiare la dotazione di verde pro capite. L'attuale per cittadino è di 9 mq. Poi ci sono tutte le questioni legate all'economia circolare e ciclo dei rifiuti. E' tutto all'interno del nostro programma, ma partiamo da un cambio di paradigma culturale. Non più espansione ma rigenerazione urbana. Significa meno volumetrie, meno riduzione del suolo e più verde.

Cosa fare per le Periferie e per attuare il decentramento?

Dobbiamo cercare di connettere i territori, di densificare le aree intese come fruitrici di servizi. Parto dal presupposto che tutti devono essere titolari degli stessi diritti e opportunità in merito a ciò che viene erogato dal Comune. I Municipi sono l'istituzione più vicina. Poiché ho sempre pensato che il principio della sussidiarietà sia fondamentale per ogni azione di buon governo, punterò a trasformarli da istituzione di mera rappresentanza a operativa di prossimità. L'obiettivo è gestire in maniera autonoma i procedimenti amministrativi utili ad erogare i servizi in favore del territorio in cui sono ubicati. Ovvero più risorse umane, più risorse finanziarie, più competenze e più poteri

Le sue ricette per sviluppo economico e commercio

Punto a rivalutare l'identità e la vocazione mercantile della città, attraverso programmi di sostegno del commercio che dovrà essere di prossimità e di vicinato. Credo molto che gli interventi di riqualificazione di alcune strade, in particolare di via Manzoni, possano suscitare un nuovo interesse commerciale nel quartiere. Sullo sviluppo economico credo che l'attrattività turistica della città vada accompagnata sia con politiche di valorizzazione, ma anche con politiche di governo del fenomeno: Ritengo che il turismo non debba svilupparsi a scapito dei cittadini baresi e che debba rimanere un'opportunità per il territorio, non una criticità

Quali idee su mobilità, trasporti locali e fondi Pnrr?

Con i fondi del Pnrr vi saranno a disposizione260 milioni di euro che serviranno a rinnovare completamente il parco mezzi dell'Amtab con veicoli non solo nuovi e moderni ma alimentati elettricamente, quindi non inquinanti. Dopo di chè sarà realizzato il Brt (Bus Rapid Transit), Un po' come se fosse una metropolitana di superficie, un trasporto rapido su gomma su corsia protetta con mezzi anche questi elettrici. Il Brt avrà 4 direttrici da 4 punti verso il centro cittadino con tempi di percorrenza massimo di 15 minuti. Successivamente si razionalizzerà il sistema integrato del trasporto pubblico, in modo che i cittadini avranno la possibilità non solo di usufruirli attraverso una tariffazione unica ma avranno maggiore facilità a spostarsi in città.

Come implementare legalità e sicurezza in città?

Nel programma ho l'implementazione della Polizia Locale di prossimità che sostituisce la vecchia tipologia di vigile di quartiere. Penso a un impiego della Polizia Locale come presidio sul territorio facendo squadra con le altre polizie, anche perchè le competenze in materia di sicurezza sono statali. Servono presìdi di contrasto a fenomeni violenti e reati nei diversi quartieri della città. Poi, c'è tutta una partita sulle politiche di prevenzione: credo vadano potenziati tutti quegli interventi di carattere sociale che servono innanzitutto a limitare le situazioni di disagio sociale e giovanile e a combattere le tentazioni di facili guadagni che propone la criminalità organizzata ai nostri ragazzi. Si tratta di modelli che devono essere contrastati attraverso le nostre politiche.

Infine, quale città del welfare e dei diritti?

Dal bilancio consuntivo di quest'anno possiamo notare come il sistema del welfare in città venga finanziato in modo consistente, con un valore più alto della media nazionale. Ovviamente bisognerà operare in termini di prevenzione: dobbiamo evitare che continuino ad esistere le periferie, non solo come luoghi lontani dal centro, ma soprattutto intese come luoghi dove il disagio sociale è molto forte. Dobbiamo rivedere il modello delle case di comunità e potenziare le attività dei centri famiglia. Dobbiamo fare in modo che nella comunità di questa città bellissima tutti abbiano gli stessi diritti e le stesse possibilità, a prescindere dal quartiere dove si risiede.

