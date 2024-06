Elly Schlein a Bari per la volata a Vito Leccese: "Esperienza e competenza. Contenta per l'unità del centrosinistra"

Un palco nel cuore di Bari Vecchia, a largo Albicocca, per uno degli ultimi sprint elettorali: Vito Leccese accoglie la segretaria nazionale dep partito Democratico, Elly Schlein, giunta in città per sostenerlo in vista del ballottaggio del 23 e 24 giugno che lo vedrà opposto a Fabio Romito e che designerà il nuovo sindaco di Bari. Nella piazzetta anche il primo cittadino uscente e neo parlamentare europeo Antonio Decaro, il governatore della Puglia Michele Emiliano e l'altro candidato sindaco di sinistra, m5s e altre liste, Michele Laforgia, che sosterrà Leccese al ballottaggio

"Sono felicissima - ha detto Schlein - di ritornare a Bari per tirare la volata a Vito Leccese. Ha una grande esperienza e competenza, sa dove mettere le mani per continuare a governare bene, ma anche dove cambiare e innovare e a dare risposte sempre più concrete ai baresi. Sono felice che si sia creata e ritrovata l'unità" nel centrosinistra "e sono felice che ci sia Michele Laforgia che abbraccerò volentieri. Siamo qui insieme per sconfiggere queste destre che solo qualche giorno fa hanno votato alla chetichella un'autonomia differenziata che vuole spaccare in due l'Italia. Spero che da Bari arrivi una risposta più forte a queste politiche sbagliate della Destra che vogliono lasciare indietro il Sud che ha già pagato fin troppo le politiche di diseguaglianza di questo Paese. Siamo per il riscatto di questa città e per continuare a costruire un futuro migliore per tutte le cittadine e i cittadini di Bari" ha concluso Schlein. "Elly - ha affermato Leccese - è la terza volta che viene per questa campagna elettorale, di fianco di questa bellissima comunità progressista che ha fatto un bel primo turno elettorale. Cercheremo di vincere il secondo turno e di passare all'azione di governo della città".

"Vito - ha dichiarato Emiliano - ha tutte le qualità umane, professionali e politiche per essere un grande sindaco. Conosce meglio di tutti il Comune di Bari e ha lavorato con dedizione e spirito di servizio. Come si può pensare di fare di entrare un sindaco un giovane che rappresenta una Lega - dice riferendosi a Romito - che ha appena pugnalato alle spalle il Sud? Abbiamo bisogno di dare a queste elezioni un segnale che deve arrivare in tutta Italia, andando a votare per Leccese. Quindi, ha parlato anche Decaro:"La maggior parte delle cose che ho imparato le ha insegnare Vito Leccese. Fabio Romito non è un mostro, è un bravo ragazzo. Sta però facendo una brutta campagna elettorale, aggressiva. Bari ha bisogno di un sindaco autorevole e libero come Vito".