Si chiude la campagna elettorale per il ballottaggio: le feste finali di Leccese e Romito

E' il rettilineo finale delle Elezioni Comunali di Bari 2024: si è chiusa nella serata di venerdì la campagna elettorale per il ballottaggio in programma domenica (seggi aperti dalle 7 alle 23) e lunedì prossimi (dalle 7 alle 15). La sfida è tra Vito Leccese, sostenuto dal centrosinistra e (seppur senza apparentamento ufficiale) dalle liste che hanno appoggiato il candidato Michele Laforgia, e Fabio Romito, supportato dal centrodestra.

Leccese ha dato appuntamento ai suoi sostenitori davanti al comitato di via Argiro, dove ha tenuto un ultimo comizio-festa con il sindaco uscente Antonio Decaro: "Una campagna lunghissima, faticosa, estenuante perchè iniziata a metà febbraio. E' stata una grande e straordinaria avventura umana i questi 4 mesi ho incontrato tanta gente, ho costruito insieme ai cittadini il programma. Tra due giorni i baresi dovranno scegliere se continuare in questo percorso di crescita o tornare a 20 anni fa. non dobbiamo perdere tempo rispetto all'utilizzo dei fondi Pnrr per la città. Potremo migliorare sulle questioni legate all'assetto del territorio. Il nuovo paradigma culturale con cui ci si approccerà alle questione urbanistiche, sarà meno consumo del suolo, meno espansione, più rigenerazione urbana. Dobbiamo far partecipare Bari alla transizione ecologica. Non possiamo più permetterci di non dare il nostro contributo alla salvaguardia del pianeta".

Romito, invece, ha chiuso le due campagne con due appuntamenti a San Cataldo (nelle vicinanze della spiaggetta di Provolina) e nel Municipio V, dove si svolgeranno i ballottaggi per i Municipi. Nel pomeriggio, invece, Romito ha accolto nel suo comitato la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, e il commissario regionale di Forza Italia, l'onorevole Mauro D'Attis: "Abbiamo fatto - ha detto Romito - un grandissimo lavoro che è servito per ricostruire la comunità politica del centrodestra che era dispersa da anni. E' l'aspetto di cui vado più fiero. Dobbiamo accelerare fino a lunedì perchè il risultato è alla nostra portata. Possiamo vincere le Elezioni Amministrative. Dipenderà dalla gente di Bari e da quanto riusciremo a far capire ai baresi che è una scelta tra chi cerca di conservare il proprio potere e noi che rappresentiamo il cambiamento".