L'esordio in politica con i Verdi, l'esperienza amministrativa al fianco di Emiliano e Decaro: chi è Vito Leccese, il nuovo sindaco da Bari

Una lunga esperienza come capo di gabinetto al Comune di Bari (prima con Emiliano, poi con Decaro), ma prima anche un lungo impegno nella politica attiva, cominciato da giovanissimo. Chi è Vito Leccese, il nuovo sindaco di Bari?

Sessantadue anni, una laurea in Scienze politiche, Vito Leccese è sposato e ha due figli. Leccese comincia la sua attività politica nel 1985, a 23 anni, quando si candida nella lista dei Verdi e viene eletto in Consiglio comunale. "Ho iniziato a fare politica a vent’anni nei Verdi, quando di ambiente, in Italia, non parlava nessuno", dice di sé Vito Leccese.

Consigliere comunale nel quinquennio 1985/1990, e successivamente, negli anni 1991, 1992 e 1995, è stato assessore comunale della Città di Bari (con il sindaco Enrico Dalfino) dall’agosto 1990 al novembre 1991 e ha ricoperto l’incarico di assessore della Provincia di Bari dal 1999 al 2000.

È stato deputato nella XI e XIII legislatura (viene eletto la prima volta con i Verdi, a soli 29 anni) e anche rappresentante della delegazione parlamentare italiana in seno al Consiglio d’Europa dal 1992 al 1994. È stato Vicepresidente della III commissione parlamentare permanente “Affari esteri e comunitari” dal giugno 1996 al maggio 2001. Nella XIII legislatura è stato membro dell’Ufficio di Presidenza dell’Unione Interparlamentare e Vice Presidente del Comitato per la legislazione. Negli anni 2003 e 2004 ha seguito, per conto della Fiera del Levante, le procedure e le iniziative relative alla costituzione del Segretariato del Corridoio paneuropeo n. 8.

Dall'aprile 2007, poi, il primo incarico come capo di gabinetto, che gli viene nuovamente attribuito nel 2014 con Decaro e ricoperto fino a prima della sua candidatura.