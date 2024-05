Vito Leccese presenta il suo programma: "Dal verde, ai diritti, alla casa: sei punti per la Bari del futuro"

Sei punti per progettare la Bari del futuro tra verde, mobilità, diritti e decentramento: il candidato sindaco Vito Leccese, sostenuto da Pd e da altre 6 liste civiche, ha illustrato all'esterno del suo comitato elettorale in via Argiro il programma con cui punta a governare la città per i prossimi 5 anni. Leccese ha illustrato i suoi progetti assieme alle 5 candidate presidenti dei Municipi che appoggiano la sua coalizione.

Tra i punti principali quello di una "città verde" piantando 100mila alberi partendo dagli interventi di rigenerazione urbana che porteranno ad avere 2milioni di metri quadri di aree a verde e eliminare l’asfalto ove possibile. Leccese promuove una "città in movimento", ovvero garantire a tutti il trasporto gratuito sui bus. "La prossima amministrazione - spiega il candidato lavorerà per una misura che vada oltre quelle già avviate in via sperimentale negli ultimi anni; a questo si affiancherà l’avvio del Brt in aggiunta agli oltre 150 autobus green circolanti ogni giorno". Per la "città universitaria" di punterà al raddoppio della dotazione dei posti letto negli studentati, anche attraverso la riconversione di immobili già esistenti, fino ad arrivare all’istituzione del Consigliere comunale aggiunto per gli studenti.

Nell'ambito della città dei diritti "si va dal raddoppio degli asili nido da 11 a 23 all’eliminazione delle barriere architettoniche negli spazi pubblici, oltre all’istituzione di una delega assessorile all’antidiscriminazione e ai diritti LGBQTI+". L'aspetto riguardante la "città della casa" vede provvedimenti per contrastare gli effetti del turismo sul costo degli affitti per giovani coppie, studenti e famiglie: sarà rafforzata l’Agenzia per la casa nell’ottica di un nuovo Piano specifico per Bari, con l’incremento di 2.000 alloggi residenziali pubblici, la riconversione di caserme e immobili pubblici in housing sociale, la promozione di voucher alloggiativi e sostegni alle famiglie". Infine, una città policentrica: "Ogni quartiere dovrà avere il suo asilo nido, il suo centro famiglia, la sua biblioteca, il suo centro giovanile e un programma culturale in grado di animare gli spazi pubblici e promuovere comunità, nell’ottica del rafforzamento dei Municipi".

“Da quando la coalizione ha scelto la mia candidatura - dice Leccese -, abbiamo aperto un grande cantiere partecipato del programma invitando tutte le forze politiche, economiche, culturali e civili della città a dare il proprio contributo nella definizione del futuro di Bari. Abbiamo davanti a noi ventitré giorni in cui non dobbiamo fare una campagna elettorale, ma dobbiamo compiere una missione. Queste elezioni hanno scatenato la sete di vendetta di una destra che perde da vent’anni che non si dà pace per questo. E ha deciso che siccome non ha nessuna idea, è arrivato il momento di vincere truccando la partita. Votare per noi vuole dire evitare che Bari torni al cemento e all’amianto, al traffico impazzito, all’affarismo, alle clientele. Votare per noi vuol dire continuare a fare quello che si è fatto fino a oggi con Antonio Decaro. Vuol dire continuare, ogni giorno, a rendere migliore questa città”.