Vito Leccese è il nuovo sindaco di Bari. La città del futuro tra "temperanza, energie e forze pulite"

Sono le 17 in punto: Vito Leccese, neo sindaco di Bari dopo aver trionfato con il 70,27% dei voti nel ballottaggio di domenica 23 e lunedì 24 giugno, si presenta davanti al suo comitato elettorale di via Argiro, nel cuore della città. Tra applausi, trombette e invocazioni pronuncia il suo primo discorso dopo il successo elettorale che lo ha visto dominare da frontman del centrosinistra. Leccese ha più che doppiato il candidato del centrodestra Fabio Romito, fermatosi al 29,73% delle preferenze: "Si dice - afferma rivolgendosi a telecamere e supporter - che sarò il sindaco di tutti ma vorrei esserlo di tutti coloro che si sono sentiti trascurati, che non hanno partecipato al voto perchè non credono più nel potere della politica rispetto al proprio futuro. Vorrei fare il sindaco di questi cittadini perchè vorrei restituire loro la fiducia delle istituzioni".

Leccese, con al suo fianco gli ultimi due sindaci della città, ovvero Antonio Decaro e Michele Emiliano, nonchè l'ormai ex avversario delle 'primarie che non furono', Michele Laforgia, alleato in questo ballottaggio, ha speso parole di fair play e collaborazione per Romito, che poco prima aveva parlato dal suo comitato elettorale: "Ho apprezzato - ha detto Leccese - la sua telefonata nella quale ha riconosciuto la sconfitta dopo spoglio delle prime 10 sezioni elettorali. Mi ha fatto gli auguri di buon lavoro. Ho apprezzato questo gesto perchè nei 15 giorni precedenti il ballottaggio i toni si erano molto elevati. C'erano state delle prese di posizione che puntavano a demolire la mia persona e la coalizione di liste che ho rappresentato in questa campagna. Sono stato additato come un esponente di un sistema. Ha vinto, invece. il 'sistema' Leccese che è solare, di vita, di comunità, di energie e di forze fresche e pulite. Sono certo che ci sarà anche con loro, dopo i toni fisiologici da campagna elettorale, la possibilità di ricomporre un rapporto dialettico e ordinario nell'interesse esclusivo della città".

Quindi, il riassunto della sua futura azione politica in una parola, temperanza: "Sarà il principio ispiratore della mia amministrazione e del rapporto con l'opposizione". Leccese ha poi speso numerosi ringraziamenti, compreso quelli per Michele Laforgia: "Mi ha costretto - ha scherzato Leccese - a una campagna elettorale un po' faticosa, soprattutto quella del primo turno. Alla luce non solo della vicinanza e comunanza politica, e dell'amicizia ultra trentennale che ci lega, nelle ultime settimane verso il ballottaggio mi ha sostenuto lealmente e ha consentito a tutti di ritrovarci nella stessa coalizione, fatta di ideali e valori che ci ispireranno nel governo di questa città". Un viaggio, per Leccese, "che continueremo tutti insieme. La comunità dei progressisti e dei baresi. La città non vuole tornare indietro e per questo, andiamo". Un successo pieno per il centrosinistra, a Bari, che avrà, como sottolineato da Leccese, "cinque donne presidenti di Municipi". L'en-plein è stato infatti completato, oggi, con i successi di Luisa Verdoscia per il Municipio III e di Maristella Morisco per il Municipio V.

Ad abbracciare Vito Leccese, un commosso Antonio Decaro, appena eletto europarlamentare, il quale ha rivolto un plauso al suo successore: "E' la vittoria di Vito. Sarà un bravo sindaco ed è iià quello più votato della storia di questa città. Sarà quello giusto e saprà custodire la responsabilità di questo successo elettorale. Proteggerà una comunità che in questi anni è cresciuta ed è diventata più orgogliosa. Non lo voleva nemmeno fare il sindaco. Ha lavorato 20 anni per il bene di questa città". A sottolineare ulteriormente il successo del centrosinistra, anche il governatore della Puglia, Michele Emiliano: "E' una grandissima soddisfazione - rimarca - di tutti i baresi e mia personale, per la vittoria di un uomo che ho avuto vicino per tanti anni e che stimo. E' una giornata di gioia perchè ci saranno cinque anni di buon governo per questa città". Per l'onorevole del Pd Marco Lacarra, Leccese: "Sarà un grande sindaco perchè ha un profilo umano straordinario. ha garbo, ironia e sorride. Fino a ieri sera ci scambiavamo battute con una serenità e un'attesa del risultato quasi al limite dell'incoscienza. Ho visto candidati sindaci tesi, ma lui ha mantenuto l'aplomb che contraddistingue il suo carattere".