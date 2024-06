Leccese nuovo sindaco e la vittoria nei Municipi a Bari: cinque donne elette alla presidenza

La vittoria di Vito Leccese al ballottaggio per il nuovo sindaco di Bari, con oltre il 70% delle preferenze raccolte, porta con sè anche l'affermazione del centrosinistra nei due Municipi cittadini ancora 'in bilico'.

Dopo le tre presidenti elette al primo turno (Annamaria Ferretti per il Municipio I, Alessandra Lopez per il II e Maria Chiara Addabbo per il IV), ieri si sono aggiunte Luisa Verdoscia, che guiderà il Municipio III (che comprende i territori di San Paolo, San Girolamo, Stanic, Villaggio del Lavoratore, Fesca, Marconi) e Maristella Morisco, che sarà presidente del Municipio V (Santo Spirito, Palese, San Pio, Catino).

Per la prima volta nella storia della città, dunque, a guidare i Municipi cittadini saranno cinque donne. Un risultato che lo stesso neosindaco Leccese ha voluto evidenziare nel corso del suo primo discorso: "Abbiamo fatto l'en plein, permettetemi di rivendicare questo dato politico che è molto importante", ha dichiarato Leccese.

I RISULTATI DEL BALLOTTAGGIO LECCESE-ROMITO

I RISULTATI DEL BALLOTTAGGIO NEL MUNICIPIO III

I RISULTATI DEL BALLOTTAGGIO NEL MUNICIPIO V