Lettera minatoria a moglie del candidato sindaco di Valenzano Tonio De Nicolò: "Avvertita la Procura, non mi ritiro"

"Questo è il primo avvertimento", "avete una bella famiglia", "non rovinatela": sono alcuni dei passaggi contenuti in una lettera minatoria recapitata alla martedì mattina alla moglie di Tonio De Nicolò, uno dei candidati sindaci alle prossime amministrative del Comune di Valenzano, in programma il 14 e il 15 maggio prossimi.

A darne notizia è lo stesso De Nicolò in un post su Facebook: "Ieri mattina - afferma - a mia moglie è stata recapitata una lettera anonima contenente minacce a lei ed alla nostra famiglia. Nella lettera, dai toni volgari ed inquietanti, viene chiesto che mi ritiri dalle elezioni che si terranno a Valenzano. Di questo fatto sarà informata la Procura della Repubblica. Nonostante i timori, d'intesa con mia moglie ho deciso di proseguire in questa campagna elettorale. Non possiamo mostrarci codardi verso i nostri figli e verso tutti i cittadini".

Solidarietà, a De Nicolò, è stata espressa da vari esponenti della comunità politica valenzanese, tra cui l'ex sindaco e attuale candidato primo cittadino Giampaolo Romanazzi: "Una campagna elettorale minata dalle intimidazioni ad uno dei candidati sindaco non è degna di un paese civile - scrive sui social -. Sapere che c'è ancora chi usa lettere anonime come strumento di pressione non solo mi disgusta. Mi motiva ancora di più. È l'ulteriore prova che Valenzano ha bisogno di dar voce a quella maggioranza silenziosa di persone perbene. Non smetterò mai di ripetere che la parola fine a questo modo di vedere Valenzano dipende da noi, dai nostri comportamenti, dall’orgoglio che avremo nel metterci la faccia e lottare per far prevalere quanto di buono c’è in questo paese. Dal modo sano in cui torneremo a interpretare le relazioni. Inizio io. Esprimo la mia piena solidarietà a Tonio De Nicolò e a sua moglie per quanto accaduto: si può essere avversari, certo, ma il rispetto della persona verrà sempre prima di tutto".