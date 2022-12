Il Comune di Bari presenta il Bilancio di previsione 2023-2025: invariata l'Imu, per la Tari nuove tariffe il prossimo anno?

Entrate Imu per un valore di 91 milioni di euro con aliquote confermate e per la Tari di 69,5 con la possibilità entro il prossimo 30 giugno, in base all’aggiornamento del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti di AGER, di poter discutere di nuove tariffe 2023: sono alcuni dei numeri del Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 del Comune di Bari, presentati questa mattina nel corso della Conferenza cittadina sul tema alla quale hanno preso parte l'assessore comunale alla Programmazione Economica, Alessandro D'Adamo e il direttore della ripartizione Ragioneria generale Giuseppe Ninni.

“Anche nel 2023, grazie alla solidità del bilancio comunale e al lavoro degli uffici, riusciremo sostanzialmente a mantenere invariata la pressione fiscale, complice anche il lavoro che porteremo avanti per reperire risorse derivanti da bandi e da trasferimenti di altri enti. A cominciare dalle sfide connesse con l’attuazione dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con la semplificazione e la transizione digitale della Pubblica Amministrazione, la sostenibilità, l’innovazione e lo sviluppo del territorio, per le quali, come fatto in questi ultimi anni, ci impegneremo al fianco dei cittadini – ha commentato l’assessore Alessandro D’Adamo -. Con la programmazione contenuta nel Bilancio di Previsione 2023/2025 auspichiamo di poter contrastare efficacemente le difficoltà connesse all'attuale crisi energetica e i rischi di congiuntura economico-sociale legati al perdurare della guerra in corso e di proseguire nell’efficientamento di tutti i processi amministrativi in atto, anche quelli connessi con l’utilizzo delle entrate in termini di servizi alla collettività”.

Sul fronte tasse, oltre a Imu e Tari, le previsioni per Addizionale Comunale all’Irpef risultano determinate in relazione alle aliquote stabilite con deliberazione consiliare n. 42 del 31.07.2012 e confermate anche per il 2023. Il gettito atteso è coerente con l’andamento storico del tributo, e le previsioni 2023/2025 sono prudenzialmente adeguate ai valori in crescita registrati nel corrente anno in misura pari a circa 30 Milioni di euro.

Per quanto attiene l’Imposta di Pubblicità, i Diritti sulle Pubbliche Affissioni, e la Tassa per l’Occupazione di Suolo Pubblico, confluite a partire dal 1 gennaio 2021 nel Canone Unico Patrimoniale, la giunta ha provveduto a determinare le tariffe 2023 secondo gli indirizzi finalizzati al contenimento del prelievo seppur nei limiti della nuova disciplina, che prescrive agli enti di assicurare invarianza di gettito rispetto ai precedenti prelievi. La previsione delle annualità 2023, 2024 e 2025 è sostanzialmente confermativa di quella 2022 e quota circa 4,7 Milioni di euro. Per la lotta all'evasione, invece, I buoni risultati conseguiti nel corso dell’esercizio 2022 consentono di stimare prudenzialmente per il bilancio 2023/2025 un gettito atteso di circa 15 Milioni di euro.

Sul fronte spesa, invece, per la programmazione 2023/2025 non è previsto il ricorso all’accensione di nuovi prestiti a titolo oneroso per il finanziamento dei numerosi interventi presenti nel Programma Triennale delle opere pubbliche. Per cui si ricorrerà al finanziamento dei principali lavori pubblici previsti sul territorio comunale con i numerosi trasferimenti da parte di altre pubbliche amministrazioni e con quelle dell’Ente costituite prevalentemente dai proventi delle concessioni edilizie, dai ricavi di alienazione e dalla devoluzione di mutui già concessi in esercizi precedenti e non interamente utilizzati.

Il cuore della programmazione economica è rappresentato dai Lavori Pubblici con il programma Triennale riferito a interventi sul territorio cittadino, salvaguardando le esigenze di tutti i Municipi della Città: per il 2023 sono previsti 500 milioni di euro di spesa, costi che salgono a 684 per il 2024 e 91 per il 2025, con riferimento anche ai progetti finanziati grazie al Pnrr.