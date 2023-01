Riunione operativa del centrodestra in Comune: "Al lavoro sui maxi dossier, basta con la demagogia"

Riunione operativa per il centrodestra in Consiglio comunale a Bari che ha fatto il punto di inizio 2023 dell'attività politica da mettere in atto nell'assemblea cittadina. Attorno a un tavolo si sono ritrovati gli esponenti di Fratelli d'Italia (il senatore Filippo Melchiorre, Michele Picaro e Antonio Ciaula), della Lega (Pino Monaco assieme al consigliere regionale Fabio Romito) e gli esponenti delle civiche (Pasquale Di Rella e Michele Paloscia).

Numerosi i temi affrontati, tra cui, la "mancata rotazione dei dirigenti" comunali, la "questione abbonamenti Amtab" con "troppi dubbi a fronte di un servizio che continua ad essere scadente". ma anche le "sponsorizzazioni Amgas e pericolo default", le "consulenze professionali e nomine nelle aziende", la "tassa di soggiorno e il regolamento tari".

"Questi i punti all’ordine del giorno - si legge in una nota del Centrodestra - affrontati oggi dai rappresentanti del centrodestra barese pronti a dare battaglia ad una amministrazione sempre più demagogica e inidonea ad offrire un reale miglioramento della qualità della vita dei baresi. Noi ci siamo e siamo pronti per offrire una alternativa concreta e di spessore in grado di dare a Bari quelle risposte che cerca da 20 anni".