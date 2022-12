Tagli al fondo per le reti ciclabili urbane, il Comune protesta: "Senza finanziamento del Governo, il progetto è insostenibile"

Il Consiglio comunale di Bari ha approvato, questo pomeriggio, l'ordine del giorno con cui si chiede al Governo e al Parlamento l’immediato ripristino del 'Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane' nella Legge di Bilancio 2023. La manovra finanziaria dell'Esecutivo prevede, infatti, l’azzeramento del fondo con il definanziamento dei 94 milioni di euro previsti per il 2023 ed il 2024.

"Il documento approvato dal Consiglio comunale - si legge in una nota dell'amministrazione locale - impegna il sindaco e la giunta a farsi parte attiva presso il Governo, il Parlamento e l’Anci, affinché nell’iter parlamentare di discussione, emendamento e approvazione della Legge di Bilancio 2023 venga integralmente ripristinato, e se possibile aumentato, il finanziamento o, in ogni caso, vengano stanziate apposite risorse per sostenere interventi e progetti dei Comuni finalizzati ad ampliare e mettere in sicurezza le reti di ciclovie urbane previste da Pums e Biciplan".

"Dall’inizio di dicembre molte città italiane stanno approvando ordini del giorno analoghi per consegnare al Governo e al Parlamento la volontà delle amministrazioni locali, da tempo impegnate nella promozione della ciclabilità come strumento di mobilità sostenibile e buona pratica per la salute dei cittadini, di continuare ad attingere al fondo nazionale che oggi, al contrario, rischia di essere azzerato - ha commentato l’assessore alla Mobilità sostenibile, Giuseppe Galasso - vanificando il lavoro di programmazione ed esecuzione realizzato fin qui. È del tutto evidente, infatti, che gli obiettivi fissati dal Piano generale della Mobilità ciclistica 2022-24 siano del tutto irraggiungibili senza il concorso dello Stato".

"A Bari, ad esempio - ha sottolineato Galasso - il programma comunale 'Muvt in bici', implementato dall’ulteriore iniziativa 'Bike to art', conta oggi oltre 1800 iscritti, di cui 1149 utenti attivi, grazie ai quali è stato possibile monitorare gli spostamenti sugli itinerari casa-lavoro-studio o casa-tempo libero, con una percorrenza complessiva di oltre 1 milione e 343 mila km, con più di 200 tonnellate di Co2 risparmiate, a dimostrazione di un sensibile incremento della mobilità ciclabile, con una percorrenza media cittadina di 4,8 km per ogni sessione di movimento. Al contempo il Pums della Città Metropolitana di Bari, già adottato e in corso di approvazione, prevede l’incremento delle infrastrutture ciclabili per raggiungere la media nazionale di 32 km/100 kmq che, nel caso della città di Bari, corrisponderà alla soglia di 38 km di percorsi ciclabili rispetto agli attuali 29,6 km".