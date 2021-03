"Utilizzare i fondi Open per le categorie colpite dalla crisi Covid", la richiesta dei consiglieri Ciaula e Melchiorre al Comune di Bari

"I Fondi Open vanno utilizzati a favore delle categorie economiche colpite dalla grave crisi pandemica. A tale proposito si chiede che venga immediatamente costituita una unità di crisi": è la richiesta effettuata dai consiglieri comunali baresi Antonio Ciaula (Forza Italia) e Filippo Melchiorre (Fratelli d'Italia) all'assessore cittadino al Commercio, Carla Palone.

"Essendo venuti a conoscenza della circostanza che i fondi destinati alle categorie economiche colpite dalla grave crisi pandemica, non risultano essere stati completamente versati - spiegano - , creando di fatto delle rilevanti economie rivolgiamo un invito all’assessore Palone a stimolare gli uffici affinché vengano utilizzati al più presto. Già in passato, in sede di predisposizione del bando, i sottoscritti avevano avanzato dubbi in merito ai requisiti troppo selettivi, stringenti ed iniqui richiesti dall'amministrazione".

"Per queste motivazioni - rimarcano - chiediamo che le predette economie, con effetto immediato e scevre dai restringimenti, vengano versate ai legittimi destinatari, già abbondantemente colpiti dalla grave crisi e meritevoli di supporto in questo preciso momento, attesa la grave terza ondata che il Paese e le categorie produttive si accingono ad affrontare. Presenteremo ordine del giorno e interrogazioni sul tema. Nel contempo chiediamo che venga immediatamente costituita una unità di crisi per la definitiva risoluzione del problema" concludono i consiglieri.