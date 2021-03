L'ecobonus spinge i baresi con le pratiche edilizie, Picaro: "Sportello Unico invaso da domande, potenziare staff"

“In queste settimane stiamo assistendo all’impennata delle pratiche al Suedel Comune di Bari, lo Sportello Unico per l’Edilizia. La corsa all’ecobonus sta legittimamente convincendo moltissimi cittadini a richiedere gli incentivi nazionali per l’ammodernamento ed efficientamento degli immobili. Una circostanza che sta provocando l’inevitabile aumento mensile delle pratiche, molte delle quali rimaste ancora inevase": lo afferma il consigliere comunale e capogruppo del Misto Centrodestra a Palazzo di Città, Michele Picaro.

"Per queste ragioni - spiega - il Comune di Bari ma soprattutto il sindaco nonché assessore all’Urbanistica Antonio Decaro devono assolutamente rafforzare l’organico preposto per velocizzare i tempi delle pratiche e dare risposte certe. Solo così, in una fase di crisi economica e sociale, si favorisce la parziale ripresa del settore edilizio, agevolando non solo i cittadini ma anche tutto l’indotto delle imprese che ruotano attorno all’importante sistema dell’ecobonus. Mi farò portavoce in tutte le sedi comunali e istituzionali di tutte le istanze che mi giungono in queste ore da parte di cittadini che non riescono in alcun modo a ricevere informazioni e risposte sulle pratiche regolarmente depositate al Sue” conclude Picaro.