Il Comune di Bari presenta il Rendiconto di Gestione 2022: più disponibilità di cassa nonostante "caro prezzi e guerra"

"Aumento del fondo di cassa finale", ma anche un "miglioramento del risultato di amministrazione" con un 27% di aumenti per le disponibilità di cassa rispetto all'anno precedente: il Comune di Bari ha presentato, in una conferenza cittadina, il Rendiconto di Gestione per il 2022.

Tra gli elementi del documento, illustrato dall'assessore cittadino a Bilancio, Alessandro D'Adamo, e dal direttore della ripartizione Ragioneria generale, Giuseppe Ninni, viene rimarcato come "la gestione finanziaria 2022, nonostante l’attenuazione degli effetti connessi all’emergenza Covid" abbia "dovuto ancora fare i conti con gli effetti della guerra in Ucraina che per quanto riguarda l’Ente, hanno rappresentato un significativo rincaro dei costi energetici e il conseguente aumento dei prezzi degli appalti di forniture, servizi e lavori. Per quanto riguarda famiglie e imprese - spiega il Comune - , certamente si è verificata una significativa riduzione del potere d’acquisto e della capacità di fronteggiare tempestivamente gli obblighi tributari locali. I conseguenti effetti sul Bilancio comunale e sulla gestione finanziaria 2022, in termini di minori entrate e maggiori spese, sono stati però fronteggiati con una oculata programmazione e politica tariffaria decisa per il 2022, e con la positiva partecipazione dello Stato attraverso specifiche misure di sostegno nei confronti dei cittadini ed imprese ma anche degli Enti Locali".

Tra gli elementi complessivi della gestione finanziaria, la disponibilità di cassa complessivamente a disposizione dell’Ente al termine dell’esercizio si attesta ad 343 milioni con un incremento del 27% rispetto al 2021 (270 milioni), del 46% rispetto al 2020 (234 milioni), del 56% rispetto al 2019 (219 milioni), del 72% circa rispetto al 2018 (199 milioni) e "costituisce - rilevano da Palazzo di Città - una componente essenziale del risultato di amministrazione al 31 dicembre, ne comprova l’effettiva disponibilità, e indica il livello di solidità liquida a disposizione del Comune di Bari. Nel quinquennio 2018/2022, inoltre, la liquidità del Comune di Bari è aumentata di oltre 144 milioni di euro.

“Le informazioni elaborate dagli uffici comunali, che ringrazio ancora una volta per la professionalità e l’attenzione dimostrata in questi anni, sulla gestione del bilancio comunale afferente al 2022 - spiega l’assessore D’Adamo - ci restituiscono un quadro complessivo più che soddisfacente della situazione finanziaria del Comune di Bari e consentono di trarre positivi auspici per affrontare con forza e determinazione la gestione del Bilancio di Previsione 2023/2025, con il quale continueremo a mantenere alta la quantità e qualità dei servizi, oltre che la misura degli investimenti, a beneficio della collettività amministrata. Nei prossimi mesi tante sono le sfide che dovremo affrontare, a cominciare dalla mole di fondi e investimenti che il Comune di Bari è stato capace di intercettare. Su questi e sulla possibilità di offrire servizi sempre più efficienti alla collettività, questa amministrazione, nonostante gli effetti sulla economia insediata derivanti dagli strascichi della pandemia e dalla guerra in Ucraina , sta mettendo in campo tutte le misure utili per farsi trovare pronta e vincente”.