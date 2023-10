Critiche di Con all'assessore Maraschio sul Piano energetico ambientale regionale, interviene Emiliano: "Proseguire il confonto"

“Ho invitato il gruppo di Con per sabato mattina al fine di comprendere le ragioni, allo stato non chiare e non comunicate alla giunta, per le quali oggi è stato emesso un comunicato che mi obbliga a ricomporre immediatamente una corretta interlocuzione istituzionale tra il gruppo e l’assessore Maraschio che di concerto con i colleghi Delli Noci e Pentassuglia sta portando a termine la procedura per l’approvazione del Pear". Ad affermarlo è il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano dopo che il gruppo consiliare di Con in assemblea pugliese ha rilasciato una nota che critica l'operato di Anna Grazia Maraschio, responsabile dell'Ambiente nella Giunta regionale pugliese.

“Tanto tuonò che piovve, dice l’adagio - si legge nella nota di Con -: per fortuna siamo intervenuti sulla legge di modifica alle norme per la transizione energetica, visto che finalmente abbiamo appreso che l’assessore Maraschio ha pronto nel cassetto il Piano Energetico Ambientale Regionale. Il Pear a breve (ci riferisce l’assessore tramite pec, perché la forma ha il suo peso!) approderà in Giunta: un documento che Maraschio ha condiviso, evidentemente, solo con se stessa, dato che nessuno ne sapeva nulla". "L’assessore non vuole assumersi la responsabilità delle scelte - aggiunge Con -, si sfila da ogni possibile intervento. Noi non perdiamo la speranza e la invitiamo a fare ciò che si dovrebbe e si deve: governare i processi e pianificare con coraggio, senza rincorrere un consenso spicciolo, senza timore di scontentare qualcuno e con la determinazione di chi sa di fare la cosa giusta. Solo così si può guardare e lavorare a lungo termine per il bene della Puglia”.

Emiliano, nella suo comunicato, invita Con a moderare i toni: "La mia preghiera - dice - è quella di proseguire il confronto con la giunta senza personalizzare e senza giungere a conclusioni prima di avere completato il legittimo confronto all’interno della maggioranza”.