Caos a Corato, consigliere comunale in aula contro la collega: "Stai zitta"

"Il Partito Democratico di Terra di Bari esprime la sua ferma condanna per l'attacco verbale ricevuto dalla consigliera Nadia D'Introno durante il consiglio comunale di Corato di ieri. Tale episodio, avvenuto in prossimità della celebrazione dell'8 marzo (Giornata Internazionale della Donna), assume un significato ancor più grave e inaccettabile". Sono queste le parole con cui i rappresentati locali dei Dem stigmatizzano il comportamento del consigliere comunale Giulio D'Imperio nei confronti della collega.

D'imperio, nel suo intervento di ieri durante la seduta del Consiglio comunale, ha rivolto la frase "Stai zitta" a Nadia D'Introno che tentava di interromperlo, proseguendo subito dopo il suo discorso.

"Il rispetto verso i rappresentanti eletti - si legge in una nota del Pd - in particolare verso le donne impegnate in politica, è fondamentale per il mantenimento di un dibattito civile e costruttivo all'interno delle istituzioni. Attacchi di questa natura non solo minano l'integrità personale degli individui coinvolti, ma rappresentano anche un attacco ai valori democratici e all'uguaglianza di genere che il nostro partito sostiene con vigore. Il Partito Democratico si stringe attorno alla consigliera D'Introno e a tutte le donne che, ogni giorno, lavorano per il progresso della nostra società, spesso affrontando ostacoli e pregiudizi. Ribadiamo il nostro impegno a combattere ogni forma di discriminazione e violenza verbale, e continueremo a lavorare per un ambiente politico più inclusivo e rispettoso".