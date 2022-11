Sparisce il gruppo di Forza Italia in Consiglio comunale: Ciaula passa a Fdi, i meloniani 'raddoppiano'

Forza Italia scompare dal Consiglio comunale di Bari: è l'effetto immediato del passaggio del consigliere Antonio Ciaula dal gruppo berlusconiano a quello di Fratelli d'Italia.

L'annuncio pubblico del cambio di casacca, seppur all'interno dell'opposizione di centrodestra, è avvenuto attraverso i social. Ciaula nel 2019 fu l'unico esponente della lista forzista ad entrare a Palazzo di Città ottenendo 832 voti. Il passaggio a Fratelli d'Italia consentirà di raddoppiare gli esponenti del gruppo meloniano in aula Dalfino con Ciaula che va ad affiancarsi a Filippo Melchiorre, neosenatore che però manterrà a titolo gratuito il ruolo di consigliere comunale.

"Dopo averci provato fino alla fin - dice Ciaula in un messaggio su Facebook - e e dopo aver dato tutto me stesso al partito e ai miei concittadini, ho preso coscienza che a volte certe storie, purtroppo, devono finire. Con il sorriso sulle labbra e con la mente intrisa dei ricordi delle mille battaglie combattute sotto lo stesso simbolo". Per Ciaula "comincia una nuova avventura politica, una nuova storia da scrivere insieme, con la medesima passione e con rinnovato entusiasmo. Orgoglioso di aver dato tutto e pronto ad affrontare le mille sfide che attendono la Città di Bari. Una nuova storia, con radici saldamente ancorate nel centrodestra e sempre dalla parte dei baresi".