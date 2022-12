Il Consiglio comunale di Bari ha il suo nuovo vicepresidente: eletto Viggiano (Lega)

Il Consiglio comunale di Bari ha un nuovo vicepresidente: si tratta di Giuseppe Viggiano, esponente della Lega che subentra al collega di partito Fabio Romito, passato in Consiglio regionale. La carica, come da prassi, spetta alle opposizioni poichè la Presidenza vede espressione un esponente della Maggioranza (Michelangelo Cavone)

Viggiano è stato eletto alla quarta votazione, ovvero il ballottaggio tra i due più votati in quella precedente svoltasi qualche minuto prima, nella quale il consigliere leghista era davanti a Italo Carelli del M5S. Alla fine l'ha spuntata proprio l'esponente del Carroccio con 12 voti rispetto ai 4 di Carelli con 14 schede bianche. I due esponenti hanno ottenuto più voti rispetto agli schieramenti di appartenenza.

"Equilibrio, trasparenza e pieno rispetto delle prerogative di tutti i consiglieri - ha detto Viggiano prendendo il posto sullo scranno più alto lasciato dalla consigliera anziana Elisabetta Vaccarella che ha presieduto la seduta -. Intendo rinnovare - ha rimarcato Viggiano - il ringraziamento al centrodestra che mi ha dimostrato fiducia e affetto, nonchè stima al collega Carelli che ritengo un profilo altamente umano e istituzionale".

E proprio Carelli aveva, in precedenza, fatto i complimenti a Viggiano: "E' una persona degna - ha detto - e a livello personale abbiamo sempre avuto rispetto di lui che non è un nemico ma al massimo un avversario politico. La sconfitta del M5S - ha poi aggiunto - non lascerà strascichi personali o politici la dobbiamo dire che l'arbitro non è stato imparziale e prendiamo atto dell'incoerenza - sostiene - di alcuni consiglieri di maggioranza che hanno deciso con questo voto di strizzare l'occhio a quello che a livello nazionale è forse il primo competitor", ovvero il centrodestra.