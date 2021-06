Alleanza tra Centrosinistra e M5S per le amministrative 2021 in Puglia: da Palazzo di Città tre no pentastellati

Escludo la valutazione di una alleanza tra Dem e 5 Stelle sul nostro territorio, siamo troppo diversi, non combattiamo le stesse battaglie" afferma il capogruppo pentastellato a Palazzo di Città, Antonello Delle Fontane

Il M5S in Consiglio comunale a Bari non condivide la possibilità di un'alleanza con il centrosinistra alle prossime amministrative pugliesi, come ipotizzato anche alla luce degli incontri tra i due schieramenti politici avvenuti negli ultimi giorni.

"Escludo la valutazione di una alleanza tra Dem e 5 Stelle sul nostro territorio, siamo troppo diversi, non combattiamo le stesse battaglie" afferma il capogruppo pentastellato a Palazzo di Città, Antonello Delle Fontane, aggiungendo che "certe decisioni sul futuro del Movimento spettano solo agli attivisti e ai portavoce comunali e municipali di Bari".

"Di quali possibili alleanze parliamo? - aggiunge il consigliere Italo Carelli - Non risponderemo a decisioni politiche provenienti da Roma senza prima un serio confronto sul territorio. All'appello si unisce anche la collega Alessandra Simone "il cambiamento politico che vogliamo è a mio avviso incompatibile con certi nomi e certe scelte politiche" ha affermato l'esponente pentastellata.