"Scarsa collaborazione con la Maggioranza, basta imbavagliarci": le opposizioni disertano il Consiglio comunale

Le opposizioni a Palazzo di Città diserteranno il Consiglio comunale barese di oggi per chiedere un cambio di passo alla maggioranza su sedute in presenza e collaborazione per prepararle: è quanto affermano in una nota il vicepresidente dell'assemblea, Fabio Romito (Lega), i consiglieri del M5S Italo Carelli, Antonello Delle Fontane, Alessandra De Simone, nonchè Antonio Ciaula (Fi), Pasquale Di Rella (Di Rella sindaco, il quale ha comunque preso parte alla seduta per pochi secondi); Francesca Ferri (Sport), Laura Manginelli e Pino Viggiano (Lega), Michele Picaro (Misto centrodestra) Filippo Melchiorre (Fdi).

"All’esito dell’ennesimo Consiglio Comunale - spiegano - convocato senza accordo e con la sola forza dei numeri, e nonostante le reiterate richieste delle opposizioni tutte in merito alla necessità di tornare ai consigli comunali in presenza, dalla maggioranza e dal Sindaco non c’è stata alcuna apertura. Non possiamo permettere che venga imbavagliata l’opposizione, con delibere inviate in modalità singolari, pochi giorni di tempo per preparare emendamenti e mozioni e soprattutto l’ostinata volontà di sopprimere la diretta su Telebari e la possibilità del confronto in presenza".

"Abbiamo dimostrato responsabilità -rimarcano - , alto valore istituzionale e generosità per tutti questi mesi, intervenendo con proposte concrete e suggerimenti per migliorare i provvedimenti dell’amministrazione. Purtroppo dalla maggioranza,invece, abbiamo ricevuto solo arroganza e intransigenza, sempre sulla pelle dei baresi. Oggi diserteremo il Consiglio Comunale, uniti nella diversità di ciascun gruppo politico ma con la consapevolezza di rappresentare degnamente l’opposizione nella Città di Bari.