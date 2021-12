Maratona notturna in Consiglio per approvare la Finanziaria pugliese: tasse invariate, 900 assunzioni, fondi per trasporti e consorzi di bonifica

Maratona notturna per Il Consiglio regionale pugliese che, alle 4 di questa mattina, dopo 15 ore di discussione, ha approvato a maggioranza, con 31 voti favorevoli e 15 contrari, la manovra finanziaria per il 2022. Approvati complessivamente 86 articoli tra originari ed emendamenti.

Tra i più salienti, riporta l'Ansa, quello riguardante i 10 milioni di euro da assegnare ai Consorzi di bonifica, con uno scontro verbale tra il consigliere del Pd Fabiano Amati, contrario allo stanziamento perché ritiene i Consorzi dei "carrozzoni vergognosi", e l'assessore all'Agricoltura Donato Pentassuglia che ha difeso il finanziamento parlando di "progressi" fatti nella gestione degli enti. Invariata la pressione fiscale e arriva una infornata di 900 assunzioni. Aumenta di 10 milioni il fondo per i trasporti e vengono stanziati 300mila euro all'anno per i prossimi tre anni per l'assistenza legale ai risparmiatori e azionisti danneggiati dalle banche del territorio. Il riferimento implicito è alla Popolare di Bari.

Stanziati anche 300mila euro per i Carnevali storici delle città di Putignano, Manfredonia e Massafra. Con un emendamento del consigliere Metallo (Pd) è stato aggiunto anche il carnevale di Gallipoli. Modificata la legge regionale in materia di recupero dei sottotetti e seminterrati, in particolare nella parte relativa ai mutamenti di destinazione d'uso. Potranno essere realizzati gli interventi previsti dai piani di lottizzazione approvati e convenzionati entro la data di entrata in vigore della legge. L'emendamento, presentato dall'opposizione, è stato approvato a maggioranza con voto segreto. Sei gli emendamenti della Lega approvati dall'aula.