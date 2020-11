Emiliano brinda all'accordo tra Maggioranza e M5S per la Regione: "Ringrazio Conte e Crimi. Serve unità"

"Voglio ringraziare il presidente Conte per come sta collaborando con la Regione e per come ha sostenuto questo processo. Ringrazio Vito Crimi con cui si e' aperta una discussione leale di cui sento tutta la responsabilita' di un passaggio così difficile e di apertura d'animo alla collaborazione con M5S con cui parte un percorso di collaborazione programmatica": il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha accolto con favore, durante la prima seduta della nuova Legislatura del Consiglio regionale pugliese, l'accordo per far entrare in maggioranza il Movimento Cinque Stelle, a fianco del centrosinistra.

L'intesa ha consentito di eleggere, non senza divisioni all'interno del Movimento, Loredana Capone (Pd) alla Presidenza del Consiglio e il pentastellato Cristian Casili tra i due vicepresidenti della Maggioranza. Nei prossimi giorni sarà probabilmente ufficializzzato anche l'ingresso di un consigliere del M5S (si fa il nome di Rosa Barone) nella Giunta per l'Assessorato al Welfare.

"Questa è una seduta importante - ha detto Emiiano dopo il giuramento - storica perchè dimostra che abbiamo gia' accolto l'invito della presidente Capone a essere uniti, a mettere davanti l'interesse generale e la volonta' di collaborazione che non vuol dire recedere dal proprio intendimento. Sento di aver fatto assieme a voi, un grande passo avanti di civiltà avendo cura di studiare i punti di vista degli altri", ha aggiunto Emiliano sottolineando che "è la quinta volta che giuro sulla Costituzione ed è come se fosse la prima volta. La prima in un'aula civile, misi una toga che non era la mia ed ero emozionato come oggi perchè la Costituzione italiana era ed è tutta la mia vita".