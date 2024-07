Due nuovi consiglieri per Fdi in Regione: Scatigna e Spina al posto dei neo europarlamentari Picaro e Ventola

Il Consiglio regionale della Puglia ha provveduto alla surroga degli esponenti di Fratelli d'Italia Francesco Ventola e Michele Picaro, dimissionari dopo l'elezione al Parlamento Europeo. I nuovi consiglieri sono Antonia Spina che prende il posto di Francesco Ventola per la circoscrizione Bat e Tommaso Scatigna per la Circoscrizione di Bari, in sostituzione di Michele Picaro.

Antonia Spina, nata a Bisceglie il 17 giugno 1958, è avvocato e dipendente dell’Asl Bat in posizione di aspettativa sindacale. Dal 1999 dirigente sindacale FSI USAE e dal 2007 al 2012 Segretario nazionale responsabile delle politiche contrattuali della FSI Usae, con delega alla sottoscrizione di contratti nazionali di lavoro pubblici (sanità) e privati, nonché di protocolli ed intese su tavoli governativi di concertazione. Dal 2014 responsabile del Dipartimento sanità del CSA- Fiadel e si occupa di attività in difesa dei diritti e della sicurezza dei lavoratori, a livello territoriale, regionale e nazionale. E’ stata assessore al Comune di Bisceglie dal 2006 al 2009 con deleghe al bilancio, alla programmazione, al personale, allo sviluppo locale e dal 2018 al 2019 con deleghe alla cultura, al turismo ed al marketing territoriale. Dal 2009 al 2014 è stata assessore alla provincia di Barletta- Andria-Trani con delega allo sviluppo economico ed alle risorse marine.

Tommaso Scatigna è nato a Putignano (Ba), il 21 ottobre 1976 ed è laureato in Giurisprudenza. È stato sindaco di Locorotondo dal 2011 al 2020 per due mandati consecutivi. Nel 1994, all’età di18 anni è stato eletto consigliere comunale di Locorotondo, il più giovane d’Italia. Nel 1992 è stato nominato segretario del Fronte della Gioventù di Locorotondo (Ba).

Sin dal 1995 opera nel campo dell’edilizia, fondando la “Tommaso Scatigna Edilizia”. Successivamente fonda la “Tommaso Scatigna Service” che si occupa di consulenze e lavori edili. Nel 2021 fonda la “Scatigna group srl” che si occupa di restauro e recupero di immobili di pregio. Nel 2022, assieme a suo fratello Giampiero, fonda la “Scatigna Edilizia srl” e nel 2023 diviene socio e amministratore della “SC Costruzioni srl”, che opera nel campo delle costruzioni di appartamenti di edilizia privata convenzionata.