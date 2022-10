Zullo eletto in Senato, Fratelli d'Italia ha un nuovo consigliere regionale pugliese: entra Michele Picaro

Michele Picaro entra in Consiglio regionale della Puglia: sì è compiuto, infatti, l'avvicendamento nelle file di Fratelli d'Italia in via Gentile dopo l'approdo di Ignazio Zullo in Senato. L'incompatibilità dell'incarico di parlamentare con quello da esponente di un'assemblea regionale, ha fatto scattare la 'surroga' tra le liste della circoscrizione di Bari per il partito guidato da Giorgia Meloni.

Il primo dei non eletti era Picaro, attualmente anche consigliere comunale a Bari, per il quale si sono aperte le porte dell'assemblea pugliese dopo l'annuncio della presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone, e il voto unanime dei colleghi.

"Non nascondo l'emozione del mio primo giorno in Regione Puglia da consigliere regionale di Fratelli d'Italia - ha dichiarato Picaro -. Ringrazio i colleghi consiglieri del gruppo per avermi accolto con entusiasmo, con loro porterò avanti una strenua opposizione alle politiche di Emiliano e del centrosinistra. Sono consapevole di raccogliere un’importante eredità politica, quella del neo senatore Ignazio Zullo. Sarò attento ai bisogni dei pugliesi che spero di saper rappresentare e di non deludere nelle aspettative". Nei prossimi giorni avverrà anche un altro avvicendamento nelle file baresi della Lega in via Gentile: Davide Bellomo, eletto alla Camera, sarà infatti sostituito da Fabio Romito.