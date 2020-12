Prima riunione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale pugliese: passaggio di consegne tra Loizzo e Capone

Si è svolta oggi la prima riunione dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Puglia eletto nella seduta consiliare d'insediamento la settimana scorsa. Prima dei lavori vi è stato il passaggio di consegne tra Mario Loizzo che ha guidato l'Assemblea regionale per gli ultimi cinque anni, e la neopresidente del Consiglio regionale Loredana Capone.

L'organismo di vertice dell'Assemblea legislativa è composto anche da due vice presidenti, Cristian Casili e Giannicola De Leonardis, e due consiglieri segretari, Gian Diego Gatta e Sergio Clemente eletti dai gruppi del centrosinistra e delle opposizioni.

"Avviamo oggi - ha detto Capone - un percorso di costruzione di tutto ciò che serve per far lavorare dinamicamente il nostro Consiglio. Lo facciamo con un progetto chiaro: la Puglia di tutti. Una Puglia vicina ai cittadini, che si occupa di loro, che se ne prende cura, che in questo momento così difficile si mostra unita, compatta". "Lavorando al di là del colore politico - ha evidenziato - unendo forze e competenze. Perché la politica è soprattutto questo: passione civile. E noi dobbiamo mettercela tutta per far sì che la nostra bellissima regione sia apprezzata, vissuta, condivisa da ciascun cittadino, e anche da chi ci guarda da lontano, con curiosità, e dovrà essere incoraggiato a venire qui, perché qui, da noi, si vive bene".