Italia in Comune senza rappresentanza in Consiglio regionale annuncia ricorso al Tar: "Legge elettorale anacronistica"

La segreteria regionale di Italia in Comune Puglia ha depositato il ricorso al Tar per l'annullamento e la riforma della attribuzione dei seggi dopo le elezioni regionali dello scorso settembre. Lo riporta l'agenzia Dire. I candidati consiglieri Rosario Cusmai, Francesco Crudele, Piero Bitetti e Paolo Pellegrino in una nota evidenziano che "i nostri 67mila voti sono senza rappresentanti" e che la legge regionale elettorale è "anacronistica" perche' "le preferenze attribuite al solo presidente non sono state proporzionalmente attribuite alle liste presentate a suo supporto, in rapporto alle preferenze di ognuna".

"Se per assurdo - aggiungono - tutte le liste non avessero raggiunto il 4% (mediante l'attuale interpretazione della norma elettorale) Emiliano siederebbe in Consiglio regionale senza rappresentanti delle forze politiche che lo hanno sostenuto e da presidente della Regione". "Riteniamo - concludono - che la vacatio rappresentativa possa essere anche colmata dalla politica. Il silenzio, anzi l'assenza, della coalizione di centrosinistra sia un elemento di riflessione per il futuro, di cui prenderemo atto".