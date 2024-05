Regione, Conte sulla mozione di sfiducia a Emiliano: "M5S non si presterà a iniziative strumentali del centrodestra"

Il Movimento 5 Stelle "non si presterà mai a iniziative strumentali del centrodestra". Così Giuseppe Conte, a margine dell'incontro avvenuto questa mattina a Bari, nel comitato del candidato sindaco Michele Laforgia, ha risposto a proposito della mozione di sfiducia a Emiliano presentata dai consiglieri di opposizione, che sarà discussa il prossimo 7 maggio in Consiglio regionale. "Il centrodestra - ha detto il leader M5s, le cui parole sono riportate dall'AdnKronos - fa bene a non alzare la testa e a non dare lezioni a nessuno, perché non abbiamo il tempo ma potrei fare l'elenco dello scambio politico-mafioso che riguarda le amministrazioni di centrodestra in tutta Italia".

"Si tratta - ha detto ancora Conte - di valutare anche l'azione amministrativa a livello regionale fin qui svolta. Noi siamo completamente e fieramente corresponsabili di tanti progetti positivi che abbiamo avviato prima di lasciare gli incarichi in Regione. Poi ovviamente - ha proseguito - c'è anche il passaggio del patto di legalità e del progetto sul nucleo ispettivo. C'è un riscontro positivo, quindi non ci sono ragionevolmente gli elementi per offrire il destro a questa azione strumentale delle forze politiche di opposizione. Per quanto riguarda il resto ne parleremo con calma".

Per quanto riguarda gli umori del popolo pentastellato raccolti nel tour pugliese sul rapporto con la maggioranza e la giunta di centrosinistra, dopo la fuoriuscita dei pentastellati, l'ex premier, riporta ancora l'AdnKronos - ha detto che "il popolo del Movimento 5 Stelle, in linea con la nostra tradizione, chiede assolutamente delle garanzie massime affinché l'azione amministrativa della Regione Puglia sia nel segno della piena legalità e si doti anche di strumenti e antidoti per prevenire il malaffare". "Di qui - ha detto - il patto della legalità che abbiamo consegnato a Emiliano e anche la proposta di legge per istituire un nucleo ispettivo che possa operare a qualsiasi livello, dove ci sono consulenze, nomine e qualsiasi ganglio dell'azione amministrativa che possa prestarsi e possa rendersi permeabile anche a persone di malaffare. Noi dobbiamo prevenire questo". "C'è da parte di Emiliano e dei suoi uffici una disponibilità", ha sottolineato Conte, secondo cui "c'è piena condivisione sia dal punto di vista politico che tecnico" su questo strumento. "Io credo che ci siano le premesse perché tutto questo venga adottato e quindi si rafforzi la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa pugliese".