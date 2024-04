Conte a Bari, l'annuncio dopo le inchieste: "Rinunciamo ai posti nella Giunta regionale"

"Rinunciamo ai posti in Giunta pur avendo ben operato". Lo ha dichiarato questa mattina a Bari il presidente de Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, annunciando l'uscita dalla maggioranza nel Consiglio regionale della Puglia.

"Non disconosciamo le ragioni politiche della scelta e il lavoro che è stato fatto - ha detto Conte, annunciando l'uscita del Movimento 5 Stelle dalla maggioranza in Consiglio regionale - Sulla legalità non esistono opportunismi. Noi non abbiamo scoperto oggi la legalità, altre interpretazioni su questo argomento sono delle offese nei nostri confronti".

"Oggi diamo un contributo alla Puglia e al Paese - ha precisato Conte - Non gridiamo più solo onestà, ma ci assumiamo la volontà del cambiamento"

"Abbiamo elaborato un Patto per la legalità, molto pervasivo, che permetterà un controllo su tutte le cariche politiche, lo staff e gli incarichi esterni - ha spiegato il leader del M5Stelle - Prevede un nucleo ispettivo che possa vigilare sui criteri di nomina anche nelle aziende partecipate dell'amministrazione regionale. Offriremo questo patt, questo protocollo anche al presidente Emiliano e a tutte le forze politiche, per dare una svolta alla Puglia e a tutto il Paese".

"Questo protocollo è un patto con i cittadini, serve ossigeno per le istituzioni - ha detto Conte- La nostra è un'iniziativa per la buona politica. Non possiamo permettere che torni la politica di mani pulite".