Fitto attacca la Regione sulla gestione covid: "IN Puglia il tasso più alto di mortalità nel Centro-Sud"

"In Puglia per Covid si muore più che in altre regioni non solo del Sud e Centro Italia, ma oggi anche di alcune regioni del Nord". Ad affermarlo è l'europarlamentare ed ex candidato presidente della Regione Puglia per il centrodestra, Raffaele Fitto. L'esponente di Fratelli d'Italia torna così, dopo giugno, sulla situazione dei decessi covid nella regione.

"Nel silenzio generale, più volte nei mesi scorsi e in ultimo la scorsa settimana sempre leggendo i dati, ho riproposto la gravità del tema ma anche in questo caso nessuna risposta - aggiunge - Intanto in Puglia, solo negli ultimi due giorni, ci sono stati quasi 100 morti di Covid. E in Puglia, sempre dati diramati dalla Regione, ogni 1000 positivi la percentuale di mortalità (specifica) è del 27,61, più alta non solo fra tutte le regioni del Mezzogiorno, ma anche di alcune regioni del Nord. In Campania- prosegue Fitto - per esempio, l'indice di mortalità è del 9,89 e la Puglia ha il tasso più alto tra le regioni del Centro Sud e in diversi casi anche di alcune regioni del Nord - continua - Possibile che nessuno, da mesi, senta il bisogno di dare una risposta per provare a capire perchè".