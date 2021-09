Un corso di formazione per chi intende affacciarsi in politica: l'iniziativa presentata a Bari

Un corso per fornire gli elementi fondamentali ed i concetti base di diritto e di disciplina amministrativa a chi intende affacciarsi per la prima volta sulla scena politica: l'iniziativa, a cura di Gens Nova, è stata presentata nella Sala Giunta del Comune di Bari, alla presenza del vicesindaco Eugenio Di Sciascio e di Antonio La Scala, presidente e fondatore dell'associazione.

Le lezioni inizieranno il 24 settembre nella sala convegni dell’ospedale La Madonnina Life&Care messa a disposizione gratuitamente dalla struttura Gli incontri si articoleranno in 22 sessioni (prevalentemente due venerdì ao mese, nella fascia pomeridiana dalle 16,30 alle 18,30, fino a giugno). Il corso sarà tenuto da docenti universitari e professionisti esperti negli argomenti in programma: principi di diritto pubblico, struttura della Pubblica amministrazione, Codice degli appalti, analisi di P.I.P. e P.A.I.P., tributi locali, anticorruzione e trasparenza. Il corso è riservato a 30 iscritti, numero tra l’altro già raggiunto.

"Con questa iniziativa – commenta Antonio La Scala – abbiamo voluto fornire uno strumento di conoscenza tecnico che riteniamo indispensabile per chi aspiri all’impegno in politica. Troppo spesso ci troviamo di fronte all’impreparazione di chi, chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive, dimostra impreparazione sulle norme di base dell’ordinamento. E questo si traduce in una minore efficacia dell’azione amministrativa, oltre che in un rapporto non corretto con il cittadino-elettore cui vengono fatte promesse impossibili da mantenere"