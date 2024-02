Stop alla pesca dei ricci in Puglia, la Corte Costituzionale boccia il ricorso contro la legge regionale

La Corte Costituzionale ha giudicato infondato il rilievo di illegittimità contestato dal Governo alla legge regionale pugliese per il fermo pesca del riccio di mare. La decisione rappresenta l'ennesimo colpo di scena nella vicenda che dopo l'approvazione delle norme, avvenuta il 28 marzo scorso, aveva visto lo stop all'applicazione del provvedimento.

La legge, ancora in attesa dell'approvazione del regolamento attuativo per stabilire modalità di controlli e sanzioni, aveva subito un ulteriore stop con il ricorso al Consiglio di Stato.

"Una vittoria su tutta la linea - ha commentato il consigliere regionale di La Puglia Domani, Paolo Pagliaro - la Corte Costituzionale ha giudicato infondato il rilievo di illegittimità contestato dal Governo alla legge regionale per il fermo pesca del riccio di mare, in vigore da maggio 2023. Legge che ho proposto e che è stata largamente condivisa e poi approvata, con lo scopo di tutelare una specie ormai pressoché sparita, con grave danno per la pulizia dei nostri fondali marini".

"La Consulta ci dà ragione e respinge le basi dell’impugnativa del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli affari regionali e le autonomie - ha spiegato Pagliaro - La Corte Costituzionale contesta i presunti contrasti con la normativa statale, internazionale ed europea in materia di ambiente e mare, e in particolare la violazione dell’articolo 117, comma 2, lettere a) e s), della Costituzione che affida al Governo centrale la tutela dell'ecosistema e dell'ambiente".

La vicenda legata alla legittimità delle norme regionali sembra dunque giunta ad un punto svolta. "Questa sentenza è una pietra tombale sulle presunte 'invasioni di campo' obiettate dal Governo nella sua impugnativa, in materia di pesca - ha commentato il capogruppo regionale di La Puglia Domani - C’è solo una correzione di forma: alla definizione 'mare territoriale' va sostituita la dicitura 'spazio prospiciente la costa'. Di fatto, la Consulta ha condiviso lo spirito della legge e le sue finalità. E dunque ha dichiarato non fondata l'eccezione del governo su un presunto 'sconfinamento' di competenze regionali.

"La Consulta ha condiviso lo spirito della legge e le sue finalità - ha concluso Pagliaro - Questa sentenza crea un precedente perché definisce in maniera chiara le competenze della Regione in materia di salvaguardia del nostro mare. Resta salva la legge, in vigore ormai da nove mesi, che mira alla tutela di una specie in estinzione e fondamentale per l’equilibrio dell’ecosistema del nostro mare".