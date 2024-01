De Luca a Bari con Emiliano: "Autonomia differenziata un disastro". L'attacco a Fitto: "Tiene bloccate risorse per il Sud"

Le questioni dell'autonomia differenziata e dei Fondi di coesione e sviluppo, dellae Zes, i temi caldi per il Sud, ma anche la stoccata al suo partito, il Pd. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha fatto tappa questo pomeriggio a Bari per la presentazione del suo libro, 'Nonostante il Sud'. Sul palco dell'AncheCinema, insieme a De Luca, il presidente pugliese, Michele Emiliano. A moderare l'incontro il direttore di Telenorba Vincenzo Magistà.

"Nel Partito democratico non hanno ospitalità gli uomini liberi", ha detto De Luca, come riporta l'AdnKronos, nel corso del dibattito. "Io ho deciso di fare politica avendo fatto una scelta di fondo", ha aggiunto. "Per me la verità conta più delle bandiere di partito e, se devo difendere gli interessi della mia comunità in contrasto con le bandiere di partito, io difendo la mia comunità noi i parassiti di partito".

Poi l'attacco al ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il Pnrr, Raffaele Fitto. "In questo momento sono impegnato in una battaglia contro un vostro corregionale, il ministro 'Buio Fitto' come lo chiamo io", ha esordito De Luca. Fitto, ha proseguito il governatore campano, "sta tenendo bloccati una ventina di miliardi di euro di Fondi Sviluppo e coesione con la straordinaria motivazione che lui deve trovare le coerenze tra i fondi Fsc, i fondi Fesr, il Pnrr: è un anno e mezzo che non si muove una foglia. Il ministro Fitto non ha capito che perdere un anno e mezzo di tempo significa che il costo delle opere pubbliche che dobbiamo realizzare aumenta del 30 per cento. Considero scandaloso che si siano firmati gli accordi di coesione con tutti le regioni del Nord e con nessuna regione del Sud", ha affermato De Luca. "Lunedì mattina - ha detto ancora De Luca, come riporta sempre l'AdnKronos - noi quereliamo il ministro Fitto, quindi depositiamo un esposto-denuncia alla magistratura amministrativa, contabile e penale perché, in trasparenza, dietro questo atteggiamento io leggo anche l'idea di poter esercitare un ricatto politico: 'oggi abbiamo il potere nelle mani, ti ricattiamo politicamente'. E' un modo per dire a Fitto e ai suoi 'danti causa' che la Regione Campania non si fa ricattare da nessuno".

"Nonostante il titolo, credo che il libro di Vincenzo De Luca rappresenti un atto d’amore per il partito, per la militanza appassionata e per tutto il Sud - scrive Emiliano sui propri canali social, al termine dell'incontro - Parlarne con lui questo pomeriggio è stato piacevole e stimolante, un’occasione di confronto ricca di spunti. Entrambi siamo corde tese, su alcune questioni vibriamo parecchio, ma la sana dialettica politica si alimenta così".