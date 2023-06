Decaro alla parata del 2 giugno accanto ai sindaci dei Comuni colpiti dall'alluvione: "Nelle loro fasce tricolori il senso della nostra Repubblica"

Sono stati anche quest'anno i sindaci, provenienti da più di 300 Comuni italiani, ad aprire la parata per la Festa della Repubblica a Roma. A guidare il gruppo, in qualità di presidente Anci, il sindaco di Bari Antonio Decaro, accanto ai primi cittadini di quattro Comuni colpiti dall’alluvione in Emilia Romagna: Marco Panieri (Imola), Luca Della Godenza (Castel Bolognese), Enrico Cangini (Sarsina) e Daniele Bassi (Massa Lombarda).

"Nelle loro fasce tricolori - ha commentato Decaro con un messaggio sui social - c’è il senso più alto della nostra Repubblica: il dovere di essere in prima linea pronti ad aiutare i nostri concittadini e a lavorare per le nostre comunità. Nei momenti belli e in quelli difficili. Come sa fare l’Italia che dal 2 giugno 1946 si riconosce nei valori della nostra Repubblica unita e democratica".

Celebrazioni per la festa del 2 Giugno si sono tenute anche a Bari, al Sacrario militare, in largo Giannella e nel Municipio IV.