"Decaro ministro", il vicepresidente Anci Del Bono lancia la proposta a Draghi: "Nel governo per portare istanze dei Comuni"

In un'intervista il sindaco di Brescia e numero 2 dell'associazione Comuni italiani invita il presidente del Consiglio incaricato a istituire un ministero delle Autonomie locali al posto di quello degli Affari regionali

Decaro nel governo Draghi come ministro per le Autonomie locali. A lanciare la proposta è Emilio Del Bono, sindaco di Brescia e vicepresidente dell'associazione nazionale dei Comuni italiani, che in un'intervista rilasciata a Repubblica invita il premier incaricato a valutare l'ingresso nella squadra di governo del presidente Anci.

"Draghi - è la proposta lanciata da Del Bono - pensi ad un ministero delle autonomie locali e scelga come ministro il presidente dell’Anci". "La vera rivoluzione parte dai Comuni e questo Governo può essere una grande opportunità. Antonio Decaro - ha detto ancota Del Bono - è stato votato all’unanimità alla presidenza dell’Anci e porterebbe nel Governo le istanze del territorio e dei Comuni ed è la persona giusta per ricoprire il ruolo di Ministro delle autonomie locali".