Addio a David Sassoli, il cordoglio di Decaro: "Con il suo lavoro in Europa ha reso orgogliosa l'Italia"

"David Sassoli è stato uno straordinario rappresentante delle istituzioni che ha reso orgoglioso il nostro Paese con il suo lavoro in Europa": così il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, ricorda il presidente del Parlamento Europeo, scomparso nella notte all'età di 65 anni.

"Europeista convinto - prosegue Decaro - Sassoli ha sempre svolto il ruolo di presidente del Parlamento Europeo con grande equilibrio e competenza ma anche con un tratto umano eccezionale. Indimenticabili le sue battaglie, portate avanti con fermezza e determinazione, per la tutela dei diritti umani. Negli ultimi due anni in cui la pandemia ha investito e travolto l'Europa e le sue istituzioni il suo volto e le sue parole hanno dato senso e slancio ai valori comunitari dell'Unione", conclude il presidente dell'Anci.

Anche il presidente della Regione, Michele Emiliano, con un post sulla sua pagina Facebook ha voluto ricordare Sassoli: "Mi mancherà moltissimo - scrive Emiliano - il tuo garbo, la tua intelligenza, la tua attenzione anche per le piccole cose e per la gente comune. Ci siamo voluti bene e ho il rimpianto di tante cose che avevamo in mente di fare e che non abbiamo realizzato. Ciao David".

(foto David Sassoli Twitter da Today.it)