Rifiuti e giacigli di fortuna tra i box del mercato dell'ex Manifattura Tabacchi: "Operatori esasperati"

Rifiuti tra i box esterni, erba alta nelle aiuole e anche un paio di materassi, posizionati a ridosso di alcuni chioschi ormai chiusi, "come in un b&b a cielo aperto". "Nel mercato dell'ex Manifattura Tabacchi nulla è cambiato, anzi la situazione è peggiorata". E' la denuncia che arriva dal coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia, che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo nella struttura, evidenziando, in particolare, le condizioni in cui versa l'ala esterna del mercato tra via Ravanas e via Crisanzio, dove sono ubicati i box destinati alla vendita del pesce.

Nel corso del sopralluogo, alcuni operatori hanno messo in evidenza le criticità dell'area, ubicata a ridosso di un'altra parte della struttura in cui sono in corso invece lavori di riqualificazione. "Gli operatori mercatali sono esasperati ma soprattutto rivendicano il loro diritto al lavoro in condizioni igienico sanitarie adeguate", evidenziano gli esponenti di Fratelli d'Italia. "Questo è un mercato dove si somministra del cibo ma c'è un degrado assoluto, sono state fatte tante promesse di riqualificazione ma ad oggi non è stato fatto nulla. Chiediamo un intervento rapido di ristrutturazione dell'intero comparto", è la richiesta formulata dal coordinamento cittadino di FdI.