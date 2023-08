Fiera del Levante, Bellomo (Lega): "Da anni allarmi sul degrado ma nessuna risposta, ennesimo fallimento di Decaro ed Emiliano"

"Sono anni che denuncio, nel silenzio assordante di Decaro e di Emiliano, lo stato di incuria e abbandono nel quale si trova la Fiera del Levante. Ora, a due settimane dall’appuntamento campionario, la vergogna torna alla ribalta della cronaca. Con un’intera area transennata, quella della zona monumentale, per nascondere lo scempio agli occhi dei visitatori. E poco importa se proprio in quei luoghi si trova la sede di chi rappresenta un fondamentale segmento produttivo come l’artigianato": così, in una nota, il deputato della Lega Davide Bellomo interviene in merito alla denuncia lanciata ieri da Confartigianato, relativa alle condizioni in cui versa la zona monumentale del quartiere fieristico.

"L’importante per Decaro e per Emiliano è che la Campionaria inglobi i padiglioni del Comune e della Regione. Sono i soliti mercanti in Fiera e, anche se hanno in mano soltanto carte truccate, provano a portare a reddito elettorale una vetrina mediatica che, nonostante loro, resta importante. Questi signori tutelano solo sé stessi e non il territorio che rappresentano. Altrimenti mi avrebbero fatto sapere più di un anno fa, quando lanciai l’allarme da consigliere regionale, quale strategia intendessero mettere in campo per il quartiere fieristico. Invece siamo arrivati al degrado di oggi che si aggiunge al degrado di ieri. Dove è molto più facile nascondere la polvere sotto il tappeto, con spazi interdetti ai visitatori, che riconoscere il proprio ennesimo fallimento", conclude Bellomo.