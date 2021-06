"Troppo degrado nel quartiere Murattiano e nel centro di Bari", Picaro attacca il Comune

"Nonostante le innumerevoli segnalazioni da parte dei residenti e ad oggi rimaste inevase, si denuncia un intollerabile degrado igienico-sanitario, dettato dalla presenza di numerosi senzatetto e di rifiuti, in diversi angoli del Murattiano (corso Italia, via Crisanzio, via Suppa, piazza Cesare Battisti, piazza Umberto e via Sparano)": è quanto afferma il consigliere comunale e coordinatore provinciale barese di Fratelli d'Italia, Michele Picaro.

"È intollerabile l' assoluto disinteresse dell’amministrazione comunale dinanzi al crescente disagio in zone centrali e di pregio - dice - , nelle quali insistono non solo diversi palazzi istituzionali, ma anche diversi istituti scolastici. Che seppur chiusi per la fine delle lezioni, rappresentano ancora luoghi di aggregazione estiva per le numerose attività sportive ed extracurriculari. Il sindaco Decaro - rimarca - agisca con tutti gli strumenti in suo possesso per garantire sicurezza, ordine pubblico e decoro".