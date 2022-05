Santeramo, nella sede della Cgil il cartello con 'l'obbligo' a votare i candidati Pd. Il partito: "Prendiamo le distanze"

"Il Partito Democratico di Santeramo sempre corretto nello svolgimento della campagna elettorale, appena venuto a conoscenza di un volantino invitante al voto impropriamente affisso presso la sede della CGIL, è intervenuto per la sua immediata rimozione". Scintille a Santeramo in colle - comune in cui il 12 giugno si andrà a votare per il rinnovo del Consiglio comunale e del sindaco - per un cartello, che come denuncia la sede del Pd del comune, è stato affisso all'interno della sede della Cgil, in via Roma.

Sul foglio i nomi di due candidati al consiglio comunale e un messaggio che non lascia spazio a dubbi: "I nostri utenti tutti che si servono dei nostri servizi sono obbligati in questa occasione al sostegno dei nostri referenti nelle persone di...". Un testo che non è piaciuto al Partito Democratico, che con un messaggio sui social ha subito preso le distanze. "E' da condannare il comportamento di chi ha contravvenuto alla buona norma di tenere ogni sindacato al di fuori della contesa elettorale - spiegano - Il Partito Democratico è impegnato a trattare temi quali la centralità della persona, il lavoro, il sostegno alle famiglie, della questione ambientale, del diritto alla salute, del sostegno ai disabili e dell'integrazione del migrante". L'appello si concludo con un invito agli elettori per un "un voto responsabile basato sulla attenta valutazione dei programmi e dei candidati, sulla loro competenza e storia personale auspicando una scelta consapevole e libera".