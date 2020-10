M5s nella giunta pugliese? Di Maio a Bari smentisce "i retroscena" su accordo con Emiliano: "Nessun intervento da Roma"

Interlocuzioni in corso con Emiliano per un ingresso del M5s nella giunta regionale pugliese? "Smentisco tutti i retroscena": a parlare è Luigi Di Maio, oggi a Bari per partecipare alla Fiera del Levante agli Stati generali dell'export. Come già fatto nei giorni scorsi (sia dallo staff del ministro che dello stesso Emiliano), Di Maio, le cui dichiarazioni sono riportate dall'AdnKronos ha smentito le indiscrezioni sulla ricerca di un'intesa per un allargamento ai pentastellati della giunta regionale. Ogni tipo di "interlocuzione - ha aggiunto il ministro - deve partire dai rappresentanti in Consiglio regionale, non ci sarà nessun intervento da Roma".

