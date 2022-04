Discarica Martucci, minacce a Parchitelli e Tarsitano: solidarietà di Emiliano, Capone e delle assessore pugliesi

Su iniziativa del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e dell’Assessora regionale all’Ambiente Anna Grazia Maraschio, primi firmatari, la Presidente del Consiglio Regionale Loredana Capone, le assessore regionali al Welfare e ai Trasporti Rosa Barone e Anita Maurodinoia, la consigliera con delega alle Politiche culturali Grazia Di Bari e la consigliera regionale Debora Ciliento hanno sottoscritto un documento di solidarietà in seguito ai gravi atti intimidatori che sono accaduti a Mola di Bari contro la consigliera regionale Pd Lucia Parchitelli e l'assessora comunale molese Elvira Tarsitano.

Nella giornata di lunedì, a Mola. sono infatti apparsi manifesti intimidatori e una croce nel prato del centro cittadino, con cui esprimere un sinistro augurio per la consigliera Parchitelli e l’assessore Tarsitano di ammalarsi di tumore. Ignoti hanno anche invitato i cittadini a “prendere le distanze da tutti i partiti politici e le liste civiche che hanno votato a favore della discarica Martucci e non votarle alle prossime amministrative”.

“Le intimidazioni e le minacce perpetrate ieri - si legge nella nota ., nei confronti della consigliera Parchitelli sono vergognose e inaccettabili. Siamo di fronte ad un vile atto di bullismo politico, che viola i principi di una società democratica, sconfinando dalla protesta alla barbarie. E’ un grave affronto a tutte le donne impegnate in politica, di fronte al quale bisogna assumere all’unanimità una posizione netta di condanna. Siamo al fianco di Lucia Parchitelli, la consigliera regionale, minacciata da ignoti per aver svolto responsabilmente il proprio ruolo nell’esercizio delle proprie funzioni. Con la consigliera regionale del Pd ci siamo assunte una grande responsabilità evitando di bloccare i vecchi lotti della discarica Martucci e lasciarli in una condizione di immobilismo. A lei e all’assessora all’Ambiente del Comune di Mola Elvira Tarsitano, prese di mira da ignoti, va tutta la nostra solidarietà e condanniamo con fermezza quanto accaduto ieri a Mola di Bari" conclude la nota.