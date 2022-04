Scritte intimidatorie in piazza, la Regione al fianco di Lucia Parchitelli: presentato il documento unitario di solidarietà

Consiglio e Giunta regionale uniti per esprimere solidarietà a Lucia Parchitelli. Dopo le minacce comparse in piazza a Mola di Bari - seguire all'approvazione della consigliera per la riattivazione della Discarica Martucci nel Barese - questa mattina durante un incontro dedicato alla stampa è stato presentato il documento di solidarietà del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e dell’assessora regionale all’ambiente Anna Grazia Maraschio. Documento che è stato sottoscritto anche dalla presidente del Consiglio regionale Loredana Capone, dalle assessore regionali al welfare e trasporti Rosa Barone e Anita Maurodinoia, dalla consigliera con delega alle politiche culturali Grazia Di Bari e dalla consigliera regionale Debora Ciliento. Una protesta che si è levata in seguito ai gravi atti intimidatori che sono accaduti a Mola di Bari anche ai danni della consigliera comunale di Mola, Elvira Tarsitano.

Sulla questione è intervenuta la stessa Parchitelli, ringraziando per la solidarietà dimostrata. "Naturalmente, è inutile negarlo, è un gesto orribile. Un gesto orribile perché io credo che la morte, e di cancro, è qualcosa che non va augurata nemmeno al peggior nemico - ha ricordato in una nota - e chiunque abbia avuto un’esperienza in tal senso, anche familiare, lo può capire. Ma è un gesto intollerabile che non merita nemmeno la comunità di Mola di Bari, perché quella di Mola è una comunità straordinaria a cui io sono fortemente legata e che nulla ha a che vedere con queste manifestazioni che sono apparse proprio nella domenica delle Palme, una giornata dedicata alla Pace".

"Sono serena del lavoro che è stato fatto, e che stiamo continuando a fare anche grazie al contributo di ARPA Puglia e AGER - ha aggiunto - impegnatissime in affiancamento ai Comuni già all’indomani dell’approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti. Oggi, finalmente, dopo oltre trent’anni leggiamo la parola fine per Discarica ‘Martucci’, e questa parola è 2025. Grande è la nostra attenzione verso il territorio, come dimostra la Commissione Ambiente di questa mattina che, ascoltati i tecnici di ARPA sulle ultime rilevazioni, tornerà a riunirsi dopo Pasqua per ulteriori aggiornamenti. Ma, soprattutto, stiamo operando con l’obiettivo di tutelare la salute dei cittadini, che sono sempre la nostra priorità".